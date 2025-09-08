秋篠宮家の長男・悠仁さまが、成年式に伴う行事として、きょう伊勢神宮を参拝されました。成年皇族としての歩みを、悠仁さまは今後どのように進められるのでしょうか。モーニング姿で参道を歩かれる悠仁さま。地元の幼稚園児らが見守るなか、少し緊張した面持ちです。玉串を捧げ、深々と拝礼。成年式を無事終えたことを報告されました。午後には奈良県橿原市に移動し、初代天皇とされる神武天皇の陵へ。厳しい暑さにもかかわらず、