先週金曜、台風15号の接近に伴って「竜巻」が発生した静岡県牧之原市。被害は1000棟以上にも拡大しています。「竜巻の恐怖」が10分以上も続いたとの住民の証言です。今月5日の午後1時前、静岡県牧之原市で撮影された映像です。風が渦を巻いて画面左から右側へと移動しているのが確認できます。これが牧之原市を襲った竜巻とみられます。撮影した人「映画とかでしか見たことがないような感じ。風がゴーっと。ものが転がるような音」