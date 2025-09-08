突風被害のあった静岡県牧之原市で行われる電気の復旧作業＝8日午後気象庁は8日、台風15号の通過に伴い静岡県牧之原市などで5日発生した竜巻は、強さを6段階で示す改良藤田スケールで上から3番目の「JEF3」に該当すると発表した。風速約75メートルと推定され、国内最大級。県の午後2時時点の集計で重軽傷89人、損壊や浸水した建物約1900棟となった。中部電力パワーグリッドによると、牧之原市で続いていた停電は同日午後4時半ご