気象台は、午後6時28分に、大雨警報（浸水害）を東久留米市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・東久留米市に発表 8日18:28時点東京地方では、8日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■東久留米市□大雨警報【発表】・浸水8日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm