８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３９９円５７銭（１・００％）高の４万５２３円４０銭だった。２営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち２７７銘柄（約８３％）が値上がりした。石破首相の退陣表明を受け、自民党総裁選を巡る混乱がひとまず収束したことや、今後の財政拡張的な政策への意識から、電気機器、機械などの輸出関連銘柄を中心に幅広い銘柄で買いが優