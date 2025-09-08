沖縄県那覇市の国際通りで男性が包丁で刺されたと通報がありました。現場は那覇市・国際通りの真ん中で、多くの観光客が行き交う中心地です。警察と消防によりますと、きょう午後5時ごろ、ホテルのスタッフから、40代の男性が包丁で刺されたと通報がありました。男性はすでに病院に搬送されていますが、容体についてはわかっていません。また、警察が殺人未遂の疑いで容疑者をすでに確保しているということです。男性が刺されたの