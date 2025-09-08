【北京＝照沼亮介】中国税関当局が８日発表した８月の貿易統計によると、米国向けの輸出額は前年同月比３３・１％減の３１６億ドル（約４・６兆円）だった。前年同期を下回るのは５か月連続で、減少幅は前月から拡大した。米国からの輸入額は１６・０％減の１１２億ドルとなり、６か月連続で減少した。輸出から輸入を差し引いた対米貿易黒字額は、３９・９％減の２０３億ドルだった。米中両国は一時、１００％を超える追加関税