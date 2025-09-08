8日未明、月が地球の影に完全に隠れる「皆既月食」が国内でおよそ3年ぶりに観測されました。 太陽と地球、月が一直線に並び満月が地球の影に覆われることで起きる「皆既月食」。 国内で見られたのは2022年11月以来およそ3年振りとなり大分県大分市のTOS本社からも観測できました。 月が上の方からかけ始めたのは8日午前1時半ごろ。 午前2時半ごろからは徐々に月が赤く染まり、その後1時間以上に渡って完全に月が地球の影に入る