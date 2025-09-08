千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。9月7日（日）は、夏の恒例企画「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」が放送された。©AbemaTV,Inc.苦手な人でも“怪談”が楽しめるよう、“キングオブ怪談ブレイカー”ことダイアン・津田篤宏が怪談や心霊写真にガヤを入れて怖さを吹き飛ばす今回の企画。第1回目から5年連続登場となるありがとう・ぁみと、好井まさおが怪談師として登場し、最恐怪談を