リバプールのDFイブラヒマ・コナテは、フランス代表の同僚であるFWキリアン・ムバッペが「2時間おきに電話してくるんだ」と、レアル・マドリー移籍の噂について冗談交じりに語った。英『ESPN』が伝えている。コナテとリバプールの現行の契約は26年6月までとなっており、R・マドリーへの移籍の噂が絶えない。一方で、リバプール側はコナテと長期契約での残留を望んでいるようだ。現在フランス代表に合流中のコナテは、仏『テ