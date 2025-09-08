近鉄名古屋線は、午後6時前に「伊勢朝日～川越富洲原」の間で発生した人身事故のため、「桑名～川越富洲原」の間で運転を見合わせています（８日午後6時20分現在）。 運転再開は、午後7時頃を見込んでいるということです。