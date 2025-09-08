[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 川崎F 3-2 浦和 U等々力]川崎フロンターレは浦和レッズとの120分の死闘を制し、2年連続のルヴァンカップ準決勝進出を果たした。PKによる決勝ゴールを決めたのはFW宮城天。「自信はあった。(伊藤)達哉くんもロマ(ラザル・ロマニッチ)も来ていたけど、練習から信頼してくれているので託してくれた。決められてよかった」と安堵の笑みを見せた。第1戦は1-1のドロー。第2戦のスコアが勝敗に直結する