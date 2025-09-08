[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 川崎F 3-2 浦和 U等々力]タイトル争いはリーグ戦のみとなった。浦和レッズは川崎フロンターレとの死闘に屈し、ルヴァン杯準々決勝敗退。GK西川周作は「この悔しさはリーグ戦にぶつけていかないといけない」と語った。2-3の死闘となったが、そのうち2失点はPKによるものだった。1失点目は前半15分、西川からのパスを受けたDFダニーロ・ボザは自陣内までプレスを仕掛けてきたMF脇坂泰斗に対応でき