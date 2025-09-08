サンコーは9月5日、卓上で揚げたてを楽しめるコンパクトな電気フライヤー「コンパクトフライヤー『カラリ2』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は9800円。●少ない油で調理できる 揚げたてをひとりでもみんなでも楽しめる新製品は、累計出荷台数1万8千台を突破した初代「おひとりさま用フライヤー『カラリ』」の後継モデル。串揚げに便利なソケットや、油切りスペース一体型で油はねを防