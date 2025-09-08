日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 11854(7931) 12月限 10020(6840) TOPIX先物 9月限 19736( 14856) 12月限 18206( 13483) 日経225ミニ 9月限7087(7081)