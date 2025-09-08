日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 14181( 14152) 12月限2526(2526) TOPIX先物 9月限 15292( 15292) 12月限 418( 418) 日経225ミニ 9月限224142(224142