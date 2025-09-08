日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 28279( 25566) 12月限9542(8842) TOPIX先物 9月限 31408( 30637) 12月限 12367( 12067) 日経225ミニ 9月限283225(281205