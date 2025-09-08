日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 181( 181) BNPパリバ証券 60(60) SBI証券 27(15) ソシエテジェネラル証券14(