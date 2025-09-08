諫早市の山茶花高原ハーブ園で行われた「ひまわり花手水」。 噴水の水面に浮かぶのは、約2000本のヒマワリとオレンジ色のコスモスです。 季節の花を浮かべるこのイベントは毎年、春と夏の2回行われ、今年は６日と７日に行われました。 訪れた人たちは、花に触れたり、カメラで撮ったりと楽しんでいました。 ▼9日の天気 ▼週間天気