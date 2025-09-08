日経平均株価 始値43451.07 高値43838.60 安値43343.58 大引け43643.81(前日比 +625.06 、 +1.45％ ) 売買高19億4793万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆4989億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅高、取引時間中は最高値上回る場面も ２．石破首相退陣表明で次期政権への期待が株価押し上