タレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。次女の夢空ちゃんが生後1カ月を迎えたことを報告した。辻は「我が家の次女の夢空が産まれて今日で１ケ月が経ちましたぁ」と書き出し、おむつを「1カ月」と文字型に並べたおむつアートを披露。「早い…早すぎる…ついこの間までお腹に居たと思ったのに」「もう今日で新生児も終わりだね寂しーぃ」と時の流れの早さに驚きつつ「けどこの１ケ月でよく飲んで良く寝