タレントの手島優が7日、自身のインスタグラムを更新。8月27日に迎えた43歳の誕生日を記念して、夫＆“てじっ子”こと長男（1）と家族旅行に出かけたことを報告し、親子3ショットを披露した。【写真】誕生日の箱根旅行で夫＆長男と親子3ショットを披露した手島優手島は「去年行って虜になった【箱根強羅玄】でお誕生日祝いしてもらいました うれしー また来られたぁ うれしー」と報告。「ケーキのろうそくの火はてじっ子が代