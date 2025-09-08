◇都市対抗野球決勝三菱自動車岡崎―王子（2025年9月8日東京D）元中日で日本歴代最多の通算407セーブをマークしている岩瀬仁紀氏（50）が始球式を行った。この日のために改めて作った、社会人・NTT東海時代の背番号16のユニホームを着用。現役時代と変わらぬ美しいフォームでストライクを投げ込んだ。引退後は3度目の始球式だという岩瀬氏は、都市対抗の決勝とあり「普段とちょっと違った緊張感があった。届いて良か