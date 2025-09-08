記者会見する経団連の筒井義信会長＝8日午後、東京都千代田区経団連の筒井義信会長は8日の定例記者会見で、石破茂首相の退陣表明を受け「政治空白を乗り越えてでも再出発しようという重い判断だったと認識している」と述べた。後任には「党内の一致結束を図った上で、自公中心の安定した政治や政策本位の体制を確立し、政策をスピーディーに遂行していただきたい」と求めた。経済同友会の新浪剛史代表幹事がサプリメントを巡っ