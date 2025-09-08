【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷のホームランをあわや見逃す？ “自由すぎる”観戦キッズドジャースの大谷翔平投手が、オリオールズ先発・菅野智之投手から第47号となる先頭打者ホームランを放った。試合開始直後の衝撃アーチに、あわやその瞬間を見逃しそうになる観戦キッズの様子をカメラが捉えていた。「1番・DH」で初回の先頭打者