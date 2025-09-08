ヨドバシカメラが下請け業者への支払いを不当に減額していました。公正取引委員会は、家電量販店大手の「ヨドバシカメラ」に対して、下請法違反で再発防止などを勧告しました。ヨドバシカメラはプライベートブランドとして販売するモバイルバッテリーや乾電池などの製造を委託した下請け業者など6社に対し、一部を不当に減額して代金などを支払っていたということです。減額分は、あわせて1300万円以上にのぼります。家電量販店で