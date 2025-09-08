東証プライム上場の精密機器メーカー「オリンパス」が、東京国税局からおよそ300億円の申告漏れを指摘され、110億円余りの追徴課税を受けていたことがわかりました。追徴課税を受けたのは、精密機器メーカー「オリンパス」です。関係者によりますと、オリンパスは、経営の立て直しとして顕微鏡分野などを分社化して子会社を設立しましたが、その子会社の赤字について、損益を親会社と合算できる「グループ通算制度」に基づき、親会