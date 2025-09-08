俳優勝村政信（62）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘の彼氏への接し方を明かした。勝村はベーシストの吉田建が「娘の付き合ってる彼氏と2人で飲みに行くよ」と話したのを聞いた時に「すごいかっこいいな。そういうふうになりたい」と思ったことを打ち明けた。そのため娘が高校生の頃、初めて彼氏を連れてきた時も普通に接したと振り返った。そして、娘と彼氏がカフェで勉強していた時、近くに