ORANGE RANGEによるコンセプトツアー＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞の初日・福岡公演が9月6日(土)Zepp Fukuokaにて開催された。◆ライブ写真本ツアーは発表済オリジナルアルバムにフォーカスした内容で、約6年ぶり6度目の開催となる。今回は2009年に発売された6枚目のオリジナルアルバム『world world world』を軸にパフォーマンス披露。TikTokで4億回再生を超え、世代を超えて大ヒット中の「おしゃれ番長 feat.ソイソ