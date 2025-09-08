ミュージカル『バーレスク』日本キャスト版が、2026年5月〜8月に東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の3都市で上演されることが決定した。【動画】名作映画がミュージカルに！『バーレスク』公演PV本作は、2010年に公開されたクリスティーナ・アギレラ主演のミュージカル映画『バーレスク』をもとにした新作ミュージカル。同映画は、第68回ゴールデングローブ賞で最優秀主題歌賞を受賞