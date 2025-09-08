米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式として知られるMTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が、現地時間9月7日に、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された。レディー・ガガが最多4冠に輝き、アリアナ・グランデは最優秀ビデオ賞を獲得。BLACK PINKロゼ＆リサも受賞した。【写真】サブリナ・カーペンター真っ赤なシースルードレスで登場Varietyによると、今年、最多12部門