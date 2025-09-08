重く見えがちな髪に軽やかな動きを与えてくれるレイヤーカット。大人世代の髪に取り入れると、上品さを残しつつ若々しい雰囲気も期待できるのが魅力です。今回は、40・50代に自然になじむレイヤーヘアを紹介します。 清潔感バツグン！ くすみベージュのレイヤースタイル 最初にご紹介するのは、清潔感のあるくすみベージュのレイヤースタイルです。肩ではねる長さのミディアムボブに