名作児童文学『ピーター・パンとウェンディ』をホラー実写化した『ネバーランド・ナイトメア』（11月7日公開）より、予告編、日本版メインビジュアル、場面写真が解禁された。【動画】ピーター・パンが怖すぎる！ 『ネバーランド・ナイトメア』30秒予告『プー あくまのくまさん』の制作会社ジャギド・エッジ・プロダクションズが、今度はJ・M・バリーの名作児童小説『ピーター・パンとウェンディ』を真っ赤に染め上げる。本作