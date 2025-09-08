石破茂首相の辞任表明を受けて、2025年9月8日の報道・情報ワイドの各番組は、「辞任決断の舞台裏」とか「次の総裁は誰になるのか」という話題に多くの時間を割いたが、ちょっと別の視点から、すったもんだの末にこんな結末でいいのかと疑問を呈したのは、かつては自民党議員も経験した杉村太蔵氏（政治評論家）だ。「どんな人でも1年じゃなかなか仕事できない」「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演した杉村