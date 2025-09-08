俳優の吉沢亮が8日、都内で開催された2025年度後期 連続テレビ小説『ばけばけ』試写会に出席。高石あかりが演じるヒロインと、その夫に影響を与えるキャラクター・錦織友一を演じる吉沢は、「すごく笑えるし心の温まる作品」と語ったほか、スキップを深掘りする回があると明かして会場を沸かせた。【写真】『なつぞら』以来、2度目の朝ドラ出演を果たす吉沢亮本作は、怪談話を好むちょっと変わった女の子・松野トキ（高石）を