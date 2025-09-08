◆パ・リーグロッテ―オリックス（８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは８日のオリックス戦で「チェコベースボールデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙパナソニック空質空調社」を開催し、チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行った。右打席にはロッテ・西川が立った。外角低めにストライク投球し「今回のファーストピッチはうまく投げることができましたが、ＷＢＣ日本戦での投球より緊張しました（笑