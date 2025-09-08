阪神が２年ぶりのリーグ制覇を遂げた。球場に足を運んで応援を続ける筋金入りの虎ファンである俳優・歌手・作家の中江有里が優勝から一夜明けた８日、その喜びを噛みしめた一夜の様子を綴ったコメントを当サイトに寄せた。 【写真】中江有里が熱すぎる！何度も何度も何度も球場に足を運び応援 中江は、５～７日に石川県加賀市で開催された「カガくしよう。エンジン01 in 加賀温泉」に参加。「知と感性の祭典」と