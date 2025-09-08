※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。この記事の画像を見る 圧倒的な音楽センスとパフォーマンスで音楽ファンを魅了しているKroi。新曲『Method』は、アニメ『SAKAMOTO DAYS』の第2クールオープニング・テーマのために書き下ろした、ファンキーでワクワクするナンバーだ。内田「僕たちが担当する第2クールは、日常と戦闘シーンのコントラストが強くなる展開だったので、陽気な空気感とシリアスな雰囲気