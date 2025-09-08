讃岐うどん専門店『丸亀製麺』が2025年9月9日から期間限定で、厳しい残暑にぴったりな冷たいうどん2種「旨辛 豚つけ汁うどん」と「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」を、全国の丸亀製麺で販売する。記録づくめの猛暑だった2025年夏！9月はどうなるのか。2025年の夏は記録的な暑さを記録した。いや、9月現在も“している”と言っても過言ではないかもしれない。平均気温は平年と比べて2.36度高く、気象庁が1898年（明治31年）