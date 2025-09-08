◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年9月8日ZOZOマリン）「チェコベースボールデーsupportedbyパナソニック空質空調社」として開催され、チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行った。当初は8月10日に予定されていたが、雨天中止に。チェコ代表マルティン・カラーベク選手の始球式も行われなかったが、今回はサトリア投手のファーストピッチが実現。打者を昨夏のプラハベースボールウィー