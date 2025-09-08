石破茂首相の退陣表明に伴い、秋の臨時国会は召集が10月以降にずれ込む見通しとなった。自民党は石破氏の後任を選ぶ総裁選を、国会議員票と党員・党友による地方票で争う方式で調整しており、12日間以上の選挙期間が必要となるためだ。一方、野党は物価高対策のための2025年度補正予算案を編成し、月内に臨時国会を開いて審議するよう求めている。昨年の総裁選の選挙期間は、現行の総裁公選規程が設けられた1995年以降で最長の