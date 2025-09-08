来年に控えたＷ杯本番で前回大会以上の結果を目指す日本にとって、この９月から始まる強化試合は本大会仕様のチーム作りを完成形に近づけるためには極めて重要になる。とりわけ注目されるのは、昨年６月のアジア２次予選から採用し、最終予選で日本の大きな武器となった両ウイングバック（WB）にアタッカーを配置する３バックシステムが、Ｗ杯に出場するチームを相手にどこまで通用するのか、という点だろう。サッカー日本代表