『百年の孤独』（ガブリエル・ガルシア=マルケス：著 、鼓直：訳／新潮文庫）『方舟』（夕木春央／講談社文庫）『ダ・ヴィンチ』の年末恒例大特集「BOOK OF THE YEAR」。今年の投票は現在受付中！ ぜひあなたの「今年、いちばん良かった本」を決めて投票してみてほしい。ここで改めて、2024年の「文庫」部門にどんな本がランクインしたのか振り返ってみることにしよう。引用----＜去年のランキング＞1位『百年の孤独』ガブリエル