令和の米騒動で政府はコメの増産に舵を切る方針を示しました。農業を取り巻く環境が短期間で大きく変化する中、農業関係者が8日、国に対し、コメの適正な価格を実現することなどを求め要請書を提出しました。8月発売された早生品種の「ゆめみづほ」。販売価格は、2024年より1600円も高い5キロ詰め1袋で4280円。コメの価格高騰が続いています。石川県農業協同組合組合中央会・西川一郎代表理事会長「今の価格は行き過ぎだと考えてい