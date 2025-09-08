「ヤクルト麺許皆伝 旭川しょうゆ風」ヤクルト本社は、袋入り即席めん「ヤクルト麺許皆伝」シリーズから、「ヤクルト麺許皆伝 旭川しょうゆ風」を10月6日から12月下旬まで期間限定で発売する。同シリーズは、2020年から限定アイテムを販売しており、今回はご当地感のある「旭川しょうゆ風」を発売する。商品特長は、豚骨を効かせたしょうゆベースのスープに、魚介をバランス良く配合し、くせがなく食べやすいスープに仕上げている