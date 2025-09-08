1F「COSMETICS」イメージポーラは、旗艦店「ポーラ ギンザ」を12月12日にリニューアルオープンする。ポーラは、企業理念「Science.Art.Love.」のもと、人の中に広がる可能性を信じ続けるブランドとして歩んできた。今回のリニューアルでは、肌の奥、心の奥に息づく美意識を呼び覚まし、自由にアクセスできるように自分を開放するような場所を目指して、ポーラ ギンザは生まれ変わる。B1F「ESTHETIC」イメージその新たな体験価値を