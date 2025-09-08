2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。6日に行われたW杯共催国メキシコとのフレンドリーマッチは0-0で引き分けた。日本は難敵相手にチャンスは作ったものの、最後まで得点を奪うことはできず。9日には同じくW杯共催国であるアメリカとの対戦が控えている。FIFAランキングではアメリカが15位、日本は17位。ただ、アメリカ代表の現状は決して芳しいものではない。6日に行われた韓国戦には0-2で敗戦。FIFAランキング30位以内の