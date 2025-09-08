あきんどスシローは、グローバルインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神(げんしん)』とのコラボを9月10日より全国のスシローにて実施する。この度、「スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したい」という想いから、HoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原