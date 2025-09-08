タレントのマツコ・デラックス（52）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。大手ファストフードチェーン「ケンタッキーフライドチキン」を巡り、若者中心に広がっている呼称について言及した。マツコはおもむろに「ケンタッキーをKFCって若い子が言ってるのどう思う？」と問いかけ。MCの大島由香里アナウンサーが「結構メジャーになっていますよね」と述べると、マツコは「ウチらの時代はケンタッキー