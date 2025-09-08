阪神・坂本誠志郎捕手（31）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。主戦捕手としては初めて経験した優勝にも今まで通りの準備が生きたと振り返った。――正捕手としてリーグ優勝を果たした「正捕手とかはあんまり考えてないというか、自分の中で正捕手の基準もよく分かんない。ずっと試合に出たい、出続けたいって思ってやってきた。今までで一番試合に出てると思う。あとはそれに伴った、満足はしてない